指兩國你中有我我中有你 習：相信朋友特朗普不願中美割裂

俄羅斯衛星通訊社報道，習近平在出席聖彼得堡國際經濟論壇全會發言表示，相信特朗普不願意看到中美關係完全割裂。

習近平說：「我們和美國雖然現在有一些貿易摩擦，但中國和美國現在已經是你中有我，我中有你。我也很難設想中美全部割裂開。我想，那種情况不僅我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到。我的朋友特朗普總統，我相信他也不願意看到。」

中俄能源合作維護國際秩序

當日，習近平還在聖彼得堡同普京一道出席去年由他們兩人共同決定成立的中俄能源商務論壇。習近平指，中俄在能源方面的密切協作，為維護公平、公正、合理、有序的國際能源秩序發揮了積極作用。他又就鞏固和深化中俄能源合作提出4點建議，包括兩國企業要秉持互利雙贏、商業可行原則，找好合作伙伴和項目；加強能源技術標準合作，推動兩國能源標準互認和對接；同時加強全球能源治理合作，推動能源可持續發展等。

習近平強調，中俄能源合作空間廣闊，潛力巨大，願和普京一道引領和推動為兩國企業擴大合作創造更加良好的營商環境，提供更加全面的政策支持。

普京表示，俄中在能源基礎設施建設、貿易、技術研發等方面的合作取得積極進展，重要油氣管線和大型合作項目如期推進。俄羅斯歡迎中國企業加大對俄能源市場投資。俄羅斯政府將完善相關法律法規和政策，為外國企業來俄投資運營提供良好市場環境。

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