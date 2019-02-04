莫言「被代言」賣養生鍋 獲賠210萬 深圳公司判侵姓名肖像權

宣傳片配音 「莫言用鍋後予好評」

最高檢察院主管的《方圓》雜誌報道，去年12月網上出現大量聲稱「莫言代言」的廣告，一則「玉瓷企業宣傳片」多次提及莫言姓名，使用他的照片，展示其書法作品，並配音稱：「莫言老師家裏在使用玉瓷科技純陶瓷養生鍋後，給予了玉瓷科技極高的評價，並邀請公司創始人董震雷到家裏做客，為其題詞，以戰友相稱，聊文學，聊陶瓷。最後，莫言老師說：用了玉瓷科技養生鍋，炒菜味道就是不一樣，健康養生，其他的金屬致癌鍋再用不回去了，希望你們把它賣到全世界，為全人類的健康造福。」在另一條玉瓷廣告短片中，又標註「莫言以戰友相稱的企業家導師——董震雷」，並置入莫言與董震雷的合照。

這些廣告疑導致有人因信任莫言，向玉瓷公司投資數十萬後損失慘重，該企業亦被質疑經營模式涉嫌傳銷，還有鐵鍋生產商找到莫言，質問「你怎麼說我們的鍋會致癌呢」，令莫言苦不堪言。

藉收發室員工牽線 創辦人登門求合照

報道稱，莫言與董震雷原本並不相識，但莫言住處小區收發室（負責郵件收發）一名員工，去年向相熟的莫言提及，董震雷為他的妻子支付了保險費，自己無以為報，懇請莫言為董震雷寫一幅字。莫言應允，聽說董做陶瓷生意，便抄寫了一首與陶瓷有關的明代著名詠物詩《詠景德鎮兀然亭》。數日後，該收發室員工又請求莫言允許董震雷上門拜訪，在數分鐘的會面中，董熱切請求與莫言合影留念，並拿出書讓莫言簽名，因兩人都曾行伍出身，莫言最後落款題字「贈與董震雷戰友」。

莫言在今年2月將玉瓷科技告上法庭，案件於2月27日在深圳開庭。莫言委託的律師劉汝忠說，此案是莫言獲諾獎後打的第一個官司，「因為實在忍無可忍了」。

上周四（5月30日），深圳寶安區法院一審裁定，玉瓷科技未經莫言許可使用其姓名與形象進行商業宣傳，製造莫言為該公司產品代言的廣告形象，侵犯莫言的姓名權和肖像權。判令玉瓷科技立即停止侵權行為，刪除涉案相關侵權信息；在黨報《光明日報》上刊登致歉信，賠禮道歉、消除影響；並賠償莫言200萬元財產損失及10萬元精神損害撫慰金。劉汝忠表示，「此200萬元的判賠金額目前創下名人人格權糾紛案判例中的歷史新高，足可見司法者對此侵權行為的懲戒態度。」