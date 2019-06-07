北京聞風﹕「超級外訪月」 習近平一個月3外訪／文：鍾鳴九

6月伊始，習近平便赴俄訪問，這是習近平連任國家主席後對俄首次國事訪問。恰逢今年是中俄建交70周年及新中國成立70周年，中俄領導人在月餘內完成互訪，足見新情勢下兩國交情之深。

結束訪俄後，習近平或赴中亞，出席上合組織成員國元首理事會會議及亞信第五次峰會。

新形勢下 中俄與中亞地區應加強合作

中國國際問題研究院研究員石澤對筆者表示，當前中亞地區安全形勢有所變化，需要上合組織國家領導人一起對表，尋找加強應對地區安全挑戰的途徑。另外，在美國挑起並升級貿易戰的大背景下，中國和俄羅斯、中亞國家共同面臨維護國際形勢穩定的任務，需要通過國際合作來捍衛己方利益。

儘管中方還未正式發布消息，但習近平的中亞之行應無懸念。5月下旬，國務委員兼外長王毅到吉爾吉斯參加上合組織外長會，各國外長研究了去年青島峰會成果的落實情况，並通過了即將在吉國舉行的上合組織成員國元首理事會會議相關問題的決議。

新亞洲安全觀可引發共鳴

此外，王毅還訪問了塔吉克，他稱來訪是為了落實好兩國元首共識，並表示踐行亞信倡導的共同、綜合、合作、可持續安全觀正當其時。

實際上，這一新亞洲安全觀是習近平2014年在亞信第四次峰會上首次正式提出。亞洲各國儘管國情不同，但對安全的訴求和關切高度一致。在冷戰思維回潮、「文明衝突論」沉渣泛起的當前，新亞洲安全觀有望引發共鳴。

日盼中國支持G20峰會東京奧運

結束中亞之行後，習近平將於月底赴日本參加G20峰會。4月24日習在北京會見日本自民黨幹事長二階俊博時曾表示，中方支持日方辦好20國集團領導人大阪峰會。

分析人士認為，去年以來，中日關係一直在持續改善，日方希望中方能在大阪G20峰會及東京奧運會上有所支持。若真成行，將是習近平2012年以來的首次訪日。

鍾鳴九