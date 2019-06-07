美威脅再加稅 北京「奉陪到底」

特朗普改口稱待G20晤習後再決定

《華爾街日報》報道，特朗普昨在法國諾曼第一場紀念活動上對中美貿易戰再度強硬發聲，稱會在適當時候，再對3000億美元中國商品加徵關稅。中國商務部新聞發言人高峰對此表示，中方致力於推動中美經貿關係穩定發展，如果美方一再升級貿易摩擦，「我們將奉陪到底」。不過，路透社稱，特朗普後來又說，等在G20峰會與中國國家主席習近平會面後，才考慮是否做出有關決定。

商務部網站消息，報告指美國自中國獲得經貿利益可分為兩大類：美對華銷售收入和美國自中國獲得的資金流入。美對華銷售收入包括在境外的美企對華貨物和服務出口，以及在中國投資的美企實現的銷售收入。據中國海關及商務部數據，2017年這兩筆收入合計9400億美元（約7.4萬億港元）。美國自中國獲得的資金流入則包括中國對美各類投資，中國持有的美國國債，以及美國金融機構入股中資金融機構的獲利，截至2017年底3者合計總額達1.37萬億美元（約10.7萬億港元）。

報告駁斥美對華貿易「吃虧」論

商務部日前還宣布將推出不可靠實體清單。高峰稱，目前相關制度正在履行必要程序，將於近期公布；建立該制度是參考國際通行做法，實施過程中將依法保護企業合法權益，不針對任何具體領域、具體企業或個人，強調「遵守中國法律和契約精神的企業完全不用擔心」。

美國早前升級關稅，但延長了對部分中國商品提高加徵關稅的過渡期，其中5月10日離岸、6月15日前入境美國的商品的加徵關稅仍維持10%。國務院關稅稅則委對此表示，美方上述技術性措施不改變其從5月10日起提高加徵關稅的本質。

明報記者

（中美角力）