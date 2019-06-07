中俄關係提升 非走結盟對抗老路

中俄聯合聲明 維護兩國核心利益

新華社報道，《中俄關於發展新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》指出，中俄關係進入新時代，迎來更大發展的新機遇，政治合作、安全合作、務實合作、人文交流、國際協作將作為全面戰略協作伙伴關係的重點領域。其目標和方向是守望相助，相互給予更堅定有力的戰略支持，支持對方走自身發展道路和維護本國核心利益，保障兩國各自安全、主權和領土完整。

《中俄關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》指出，中俄雙方認識到當前國際安全環境面臨嚴峻挑戰，決心深化戰略互信，加強戰略協作，堅定維護全球和地區戰略穩定。中俄雙方重申，將一如既往堅持無條件落實伊朗核問題全面協議。雙方認為美方對伊朗實施單邊制裁不可接受。中俄又主張合力推動多邊主義，堅持共同維護鞏固防擴散和軍控領域國際機制體系。

反對美單邊制裁伊朗

對於中俄簽署兩個聯合聲明，中國外交部昨表示，中俄雙方將進一步加強全面戰略協作，加大在涉及彼此核心利益問題上相互支持的力度；同時向全世界發出兩國致力於維護全球戰略穩定，維護多邊主義和國際秩序的強音，為兩國深化戰略互信、加強戰略協作指明了方向，展示了中俄負責任大國形象，契合國際社會的期待。