中俄簽多項協議 總額逾200億美元 習今出席聖彼得堡經濟論壇

齊聲批一些國家動輒制裁打壓

習近平昨日在莫斯科會見梅德韋傑夫，兩人均指出中俄關係邁入新時代。新華社報道，習近平表示，面對紛繁複雜的國際形勢，特別是一些遏制新興市場國家發展的不正當行徑。中俄加強全面戰略伙伴協作，對維護兩國和兩國人民利益、對維護世界和平穩定繁榮意義重大。雙方要推動在各領域的合作持續深入發展，加強在聯合國、世界貿易組織、金磚國家、20國集團等多邊事務中的合作，為國際社會貢獻更多「中俄方案」。

梅德韋傑夫則稱，當前有個別國家不計後果，公然違反國際法和國際關係基本準則，動輒制裁他國、打壓他國企業，這遏制了世界經濟增長，危害國際貿易發展。他稱中俄要攜手應對挑戰，通過兩國總理定期會晤等機制，全面落實好兩國元首達成的重要合作共識，包括歐亞經濟聯盟和共建一帶一路的合作。梅德韋傑夫將於9月在聖彼得堡與中國總理李克強舉行定期會晤。

習籲中俄深化利益交融

當地時間5日晚，習近平和普京在莫斯科大劇院共同出席中俄建交70周年紀念大會。習近平在會上致辭稱，70年前，毛澤東首次訪問蘇聯，拉開中蘇友好歷史序幕。經過70年考驗，中俄關係愈加成熟、穩定、堅韌，新時代的中俄關係，要始終以互信為基石，築牢戰略依託；深化利益交融，繼續開展共建一帶一路同歐亞經濟聯盟對接；要大力促進民心相通；更加擔當有為，攜手維護世界和平安寧。

當日稍早習近平和普京共同見證中俄簽署多份合作協議。商務部昨日在新聞發布會上表示，協議包括在農業領域深化大豆合作，在科技創新領域設立聯合基金等。雙方亦在企業層面簽署核能、天然氣化工、汽車製造、5G等10餘項協議，總金額超過200億美元。商務部還透露，在貿易領域，雙方簽署了《關於促進雙邊貿易高質量發展的備忘錄》，明確提出推動雙邊貿易向2000億美元邁進。去年中俄貿易額突破1000億美元大關，今年兩會期間，李克強曾提出兩國貿易額未來翻番目標。

華為與俄通訊一哥合作開發5G

另外，英國廣播公司（BBC）報道，華為前日與俄羅斯最大電訊商MTS簽署協議，在俄羅斯開發5G技術。報道稱兩家公司明年將在俄羅斯開發5G網絡。數據顯示MTS在俄羅斯本土擁有約6742萬用戶，此外，MTS在亞美尼亞、白俄羅斯、印度和烏克蘭也有廣泛業務。MTS在一份聲明中表示，此次雙方的合作將包括「開發5G技術，並在2019年和2020年試點推出5G網絡」。

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