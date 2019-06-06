「糧食殺手」草地貪夜蛾「攻陷」18省

新京報報道，農業農村部昨發出通知，稱草地貪夜蛾1月由東南亞侵入雲南、廣西，目前已在18個省（區、市）發現，嚴重威脅農業及糧食生產安全。中國農業科學院植物保護研究所研究員江幸福介紹，華南、西南地區雖有粟米種植，並非粟米主產區，一旦遷飛到黃海、淮海、東北、華北等大面積的粟米主要種植區，就有很大風險。陝西省已確認漢中市發現草地貪夜蛾，華北地區也疑似發現部分蟲源。

當局列出25種農藥應急

江幸福指，草地貪夜蛾基因帶有雜合性，下一代若出現遺傳分離，有可能會為害到水稻。草地貪夜蛾每晚可飛行100公里左右，主要危害粟米、甘蔗、高粱等農作物。湖南省道縣植保站負責人何斌稱，該害蟲在1個月內從幾畝地擴散到全縣1萬多畝地，由於幼蟲不易發現，且有暴食、繁殖多、擴散快等特點，一旦發現已經產生危害。

中國目前無防治該蟲的登記農藥，農業農村部列出了25種應急使用的農藥。根據全國農技中心官網消息，該害蟲進入中國後，適生溫度和區域範圍廣，將成為「北遷南回」常發性重大害蟲，要做長期應對準備。