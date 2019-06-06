貿談破裂後 美財長擬周末晤易綱

路透社報道，上述會面或將成中美貿易談判破裂近一個月以來，雙方貿易磋商團隊中重要人物的首次面對面溝通。目前美財政部尚未提供更多會面安排的細節。中國方面也未對此作出回應。

美商務部報告確保稀土等礦產供應

美商務部發布《確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略》報告指出，關鍵礦產的可靠供應及其供應鏈的韌性，對美國的經濟繁榮和國防至關重要。報告提出了包括推進關鍵礦產供應鏈的轉型研究、開發和部署，加強相關國際貿易與合作，提高對國內關鍵礦產資源的了解，改善獲取本土關鍵礦產資源的機會等6項行動綱領，以及24項目標和61項建議。

美國之音引述商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，「聯邦政府將採取前所未有的行動，確保這些重要材料的供應不會被切斷」。報道稱美內政部曾認定35種對美國經濟和國安至關重要的礦產，其中包括鈾、鈦，以及近來被視為中國應對貿易戰的一大武器稀土。目前美國進口的稀土近八成來自中國。

美農民信心跌至3年新低

另據新華社，美國普渡大學和芝加哥商業交易所周二發布月度「農業經濟晴雨表」，這份基於對美國400家農業生產者的調查顯示，上月美國農業生產者信心指數環比下跌14點至101點，為近3年來最低水平。普渡大學商業農業中心主任明特特（James Mintert）表示，中美貿易戰存在諸多不確定性，令農民面臨艱難選擇。

明報記者

（中美角力）