長征十一火箭首次海上發射

民用船舶作發射平台 一箭七星

新華社報道，此次試驗採用長征十一號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船舶為發射平台，驗證了中國海上發射能力，有利於更好地滿足不同傾角衛星發射需求。運載火箭海上發射具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求。

此次發射的捕風一號A、B衛星由中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院研製，將實現小衛星編隊探測海面風場的突破，可提高全天候海面風場探測能力，提升中國颱風監測和氣象精準預報能力。這是長征系列運載火箭第306次發射。

海基發射成考驗 無專用測試廠房

長征十一號運載火箭副總指揮金鑫說，海上發射由於遠離人口稠密地區，有效解決了火箭航區和殘骸落區安全性問題，也可大幅降低陸地發射人員疏散成本，並為火箭運載能力提高提供了可行條件。海上發射理想地點是近赤道的低緯度區域，能最大限度地利用地球自轉速度，節省推進劑消耗量，提高火箭的運載能力。

長征十一號火箭副總設計師管洪仁介紹，相比陸基發射台，起伏波動的海上平台給發射帶來了新的技術考驗，為此團隊採用了特殊的瞄準技術。此外，長十一還是國內首枚採用無線測發控技術發射的火箭。任務沒有專用火箭測試廠房，火箭首次以箭星組合體形式整體出廠，工作流程比以往大幅縮短，而且全程不可逆。

專家：具軍事及商業用途

軍事專家宋忠平對本報表示，此次發射完全屬於商用性質，不過海上發射的技術是軍民融合的，未來可以有多種用途。軍事上，試驗的成功讓中國具備了多種發射能力，海上發射對於衛星發射快速反應能力是一個很好的運用平台；採用的冷發射快速發射能力強，對發射短時間使用的戰術衛星有很大幫助。商用上，中國未來可以和一帶一路或沿海國家合作，既可以幫助這些國家發射衛星，也可以售賣發射平台，增加了中國商業衛星發射合作亮點。

明報記者