姦淫25初中女生 縣人代被處死刑

開封市中級法院周二張貼布告稱，強姦、組織、強迫賣淫、協助組織賣淫一案罪犯趙志勇已於當日驗明正身，押赴刑場，執行死刑。布告顯示，初中文化的趙志勇，為河南省尉氏縣人，曾任縣第十一屆、十二屆、十三屆人大代表、縣工商業聯合會副主席，開封市天源麵業有限公司法定代表人，原開封市總商會副會長。

另一市人代私企老闆亦涉案

綜合布告與內媒報道，2015年6月至2017年1月，趙志勇與李娜共謀，由李娜到尉氏縣的初中學校尋找女學生供趙志勇性侵。李娜伙同他人，利用毆打、恐嚇、拍下體照片威脅等手段，先後強迫共計25名在校初中女學生與趙志勇發生性關係，其中幼女（法律定義14周歲以下）14人。李娜的丈夫、同案被告劉洪羊明知李娜強迫初中生賣淫，仍駕車接送提供幫助。該案還涉及現年47歲同為私企老闆的另一被告周合鑫，其亦為開封市人大代表，也參與性侵。

同案女子被要挾助尋處女 被判死緩

該案於2017年2月因受害人報案而揭發。警方調查發現，案件涉及尉氏縣4間初中，受害學生達30多人，均未成年。趙志勇以暴露私隱要挾1994年出生的李娜，讓她為其介紹中學生與發生性關係，繼而發展成要求必須提供處女。2018年12月20日，河南省高院對該案終審宣判，駁回上述4名被告上訴，維持同年10月開封市中院一審判決，處趙志勇死刑、李娜死緩，另兩名被告劉洪羊、周合鑫分別被判18年、12年。

澎湃新聞早前引述一名受害人的母親稱，其女讀初中二年級。2016年4月，女兒放學後，被同學拉到一輛私家車，再送往一家酒店，房內有個赤裸男子；同行女子要求其先沖涼。後被房內男子強姦。事後，同行一女子給她錢，她沒有收。

根據公開資料，趙志曾勇控股超六成的天源麵業是一家資產上億的糧食加工企業，曾獲評2015年開封市民營企業50強。時任董事長的趙志勇曾多次參與公益活動，給當地留守兒童學校捐贈校服等物資。據紅星新聞，天源麵業法定代表人已於2017年12月變更，公司目前運作正常。