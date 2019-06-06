中俄關係升級 「新時代全面戰略伙伴」 習近平抵莫斯科 簽兩聯合聲明

BBC：北極通道成焦點

習近平抵達莫斯科後，俄羅斯衛星通訊社報道，普京在大克里姆林宮迎接習近平。兩國元首先於聖凱瑟琳勛章大廳小範圍會談，隨後移步亞歷山大大廳，與各自代表團參加擴大範圍會晤。兩國元首將探討如何進一步深化俄中全面戰略協作伙伴關係，重點討論大型經濟項目和人道主義計劃的實施問題。在3日訪問中，習近平將參加熊貓館開館儀式，並作為嘉賓出席聖彼得堡國際經濟論壇活動，以及接受普京母校聖彼得堡國立大學頒授名譽博士學位。

獲普京母校頒名譽博士學位

英國廣播公司（BBC）報道，普京表示，習近平到訪是兩個鄰國之間的「大事」。習近平表示，「我們兩國關係將會越來越好。」雙方着重討論大型經濟項目方面的合作，而建立北極通道和「熊貓外交」亦成公眾焦點。

2018年，雙邊貿易額突破1000億美元，創歷史新高。啟程前，習近平前日接受俄羅斯塔斯社、《俄羅斯報》聯合採訪時，曾提到希望通過此訪，同普京總統一道規劃兩國關係未來發展，推動「中俄全面戰略協作伙伴關係」大踏步邁入新時代。在習近平抵埗時又說，在中俄共同努力下，兩國「全面戰略協作伙伴」關係進入歷史最好時期。不過，新華社報道，在中俄元首會晤後，已決定將兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作伙伴關係」。但報道並未提到提升關係的具體內容。

當日下午，習近平同普京還簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》。

習近平和普京又見證中俄簽署多項協議，包括中國投資有限公司和俄羅斯直接投資基金商定的投資10億美元成立俄中科技創新基金。俄直投基金表示，雙方將各出資5億美元。該基金旨在支持俄中經濟關鍵領域新技術開發項目。在習近平訪問前，中俄都表示，雙方會簽署大約30份文件。

在會見記者前，普京說，兩國領導人之間的小範圍會談充滿「坦誠、內容」。他說，參加會談者還「討論了俄中戰略伙伴關系中最重要、最艱難的問題解決方案」，並表示「達到了很高的水平，可以毫不誇張地說，是前所未有的高水平」。

習近平則表示，現今世界形勢處於百年不遇的大變局，單邊主義、霸凌行徑有增無減，中俄要更多履行作為大國的責任及擔當。

習稱中國經濟可應對風險挑戰

而在習近平啟程前，還對俄媒發表了對中俄關係、中國經濟、與普京交情，以及伊核等多個議題的看法。其中習近平也針對中方將如何參與發展北極航道基礎設施建設的問題表示，開發利用北極航道將為一帶一路建設同歐亞經濟聯盟對接合作提供新契機、增添新平台、注入新動力，有利於加強中俄兩國同相關各方互聯互通和互利共贏。

另外，在中美貿易戰的背景下，如何看待中國經濟發展前景，習近平表示，「穩中向好、長期向好是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。」。習近平認為，有改革開放以來持續高速發展積累的雄厚物質技術基礎，有巨大發展韌性、潛力、回旋餘地，有豐富的宏觀調控經驗和充足的政策空間，我們完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

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