90後孫宇晨3600萬投得巴菲特午餐

加密幣名人 盼邀區塊鏈同行交流

孫宇晨昨日中午於個人新浪微博證實了消息，表示「我一直都是巴菲特價值投資理念的長期信仰者，同時我希望邀請區塊鏈知名人士一起與巴菲特交流，從而增進頂級投資人與數字貨幣的理解，讓整個行業真正受益！」《世界日報》報道，巴菲特在回覆Yahoo Finance的書面聲明中表示，他很高興孫宇晨得標，並期待與他見面。

孫宇晨是歷來投得巴菲特慈善午餐且公開身分的第4名中國人，之前3名分別是2006年由步步高集團創辦人段永平中標；2008年則由中國創投界有「私募教父」之稱的趙丹陽投得；2015年則是線上遊戲平台「天神娛樂」董事長朱曄。

今年得標的孫宇晨是區塊鏈平台「波場TRON」創辦人，也是全球共享下載檔案營運商BitTorrent的執行長，他聲稱自己是阿里巴巴集團董事長馬雲的湖畔大學首期學員。《中國基金報》微信公眾號報道，孫擅長個人包裝，但在內地名聲不佳。有人認為他是「幣圈賈躍亭」（賈原是樂視董事長，因陷債務糾紛被不少人視為騙子）， 也有人認為他就是個「忽悠」（意即騙子）。