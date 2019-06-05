美駁中國白皮書 北京斥強詞奪理

否認威脅主權 批華歪曲事實

聯合聲明開篇提到，美國對中方的白皮書以及最近的公開言論感到「失望」，中方的表態是推卸責任的做法，歪曲了兩國貿易談判的實質與歷史。聲明概述中國的「不公平貿易行為」對美國經濟的損害，指美國針對中國貿易行為的調查及關稅措施，是基於此的回應。

聲明重申美方觀點，認為推動貿易談判的就是中國「長期以來的不公平貿易行為」，美國談判立場始終如一，但中方在「雙方達成共識的重要內容上改變了主意」。「我們堅持要中方作出具體和可執行的承諾，絕沒有對中國的主權構成威脅。」聲明說，「相反，雙方所討論的議題是貿易協定中的常見問題，這對於解決持久、不可持續的系統性貿易逆差來說是必要的」。

商務部：中美貿易美獲益巨

外交部發言人耿爽昨回應，美方聲明完全是顛倒黑白、強詞奪理。耿爽表示，中方去年9月發布的第一份經貿磋商白皮書中，已對美方在貿易逆差、知識產權、技術轉讓等對中方的不實指摘一一回應與批駁，建議美方回顧中方的兩份白皮書，不要「自以為是，自說自話」。他又重申，希望美方「早日認清形勢、回歸正軌，同中方相向而行」。

商務部也表示，美方從中美貿易中獲益巨大，「吃虧」論完全站不住腳。「美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，但卻隨意指摘中方『開倒車』，無非是要潑髒水，這是中方不能接受的。」