外交部文旅部齊發赴美旅遊警示 有效期至年底 彭博：恐影響美業界

明報記者

國務院新聞辦公室昨天舉行專題新聞發布會，外交部提醒赴美國中國公民和在美國中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對；如遇緊急情况，及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。外交部領事司副司長陳雄風稱，近期中國駐美使領館收到不少中國公民反映，在入境美國時或在美境內被美方執法機構無端盤查騷擾，中方為此已多次向美方表達關切。

文旅部亦發布有關中國遊客赴美旅遊安全警示，稱近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，及時了解旅遊目的地治安、法律法規等信息，提高安全防範意識，確保平安。該提醒有效期至今年12月31日。文旅部辦公廳副主任喻劍南表示，發出警示主要是出於安全方面的考慮，他還特別提到3天前弗吉尼亞州造成13死的槍擊事件。

教育部先發預警 批美將交流政治化

教育部前日率先發出赴美留學預警，美國稱中國是無端指摘。外交部發言人耿爽昨批評美方以「中國威脅」、「中國滲透」為由，將正常的中美教育交流合作政治化。耿爽表示，中方始終支持同包括美國在內的世界各國留學生交流，以及教育及人文領域的合作，但合作不應是單向，而是基於雙方的共同意願和相互尊重。

對於外交部與文旅部最新提醒，耿爽表示「完全是形勢使然」，「沒有這個必要性，中方也不會這麼做」。他表示，一段時間以來，美國的執法機構多次採取出境盤查、上門約談等多種方式，騷擾赴美的中國公民。外交部和中國駐美使領館發布在美國注意安全的安全提醒，「這完全是一個負責任的政府應該做的事情」。

斥美以多種方式騷擾中國客

根據美國商務部旅行旅遊辦公室從美國海關蒐集的相關數據，2018年中國遊客赴美人數約290萬人次，同比減少5.7%，為15年來首次下降，美聯社早前報道指原因之一是中美貿易戰。不過彭博社報道，儘管人數減少，中國遊客去年在美本土的消費卻達364億美元（約2854億港元），比2017年增加11億美元（約86億港元），中國遊客仍是美國最大海外消費群體。報道指，中國的旅遊警示，可能加深長期依賴中國遊客的美國公司現有壓力。

中國駐美大使館去年7月曾發公告提醒中國遊客，留意美國醫療費用高昂，治安不靖等風險，其後在10月又提醒注意美邊境執法部門查扣電子設備。而美國在今年1月初也更新對中國的旅遊警示，提醒在華的美國人小心中國「隨意執法」。

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