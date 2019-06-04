吳冠中《獅子林》拍賣 1.4億天價成交

中新網報道，中國嘉德2019春季拍賣會6月2日在北京舉行。當晚「大觀——中國書畫珍品之夜•近現代」專場中，吳冠中於1988年創作的巨幅畫作《獅子林》現身。作品以8800萬元起拍，經幾分鐘競價後，以1.25億元落槌，按15%佣金計算，畫作最終成交價為1.4375億元。該作品2011年曾現身拍場，當時以1.15億元成交，8年間增值近3000萬元。

8年前曾拍賣 增值近3000萬

在畫作《獅子林》中，吳冠中用大面積的湖石組合搭配，呈現出一種抽象的形式之美。整幅作品以點、線、面等抽象方式表現「獅子林」中的石頭，而抽象石群下的水與游魚、石群高處的廊與亭，又明確表明畫中所繪為園林。

該作被認為是吳冠中對其「風箏不斷線」藝術理念的詮釋。上世紀八十年代，吳冠中在文章《風箏不斷線》中，表明自己關於「形式美」與「抽象美」內在聯繫的觀點。其中，吳冠中主張不完全脫離自然物象的抽象。他將作品比作風箏，風箏飛得愈高愈有意思，但連接風箏的線絕不能斷。

此外，當晚另一件重要拍品是嘉德春拍「供御—宮廷瓷器及古董珍玩」專場中的清嘉慶松石綠地洋彩穿花螭龍紋如意萬代耳雲口瓶。該拍品以諮詢價上拍，最終以2990萬元成交。