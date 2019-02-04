內地粉絲瘋搶KAWS T恤 各地UNIQLO掃貨 二手升值10倍

商品短時間銷售一空

美國國際知名藝術家KAWS自2016年起不時會與優衣庫合作，推出聯乘系列T恤及玩偶，每次都引發搶購風潮。本港的UNIQLO店亦曾出現顧客排隊選購。由於昨日發售的「KAWS： SUMMER」UT系列宣稱是KAWS最後一次與優衣庫合作，此事在內地引發搶購。

《揚子晚報》報道，昨日內地的微信朋友圈、新浪微博都在「洗版」瘋傳一群人瘋狂搶購優衣庫T恤的短片，短片顯示，商場剛開門，多人即衝刺跑向店舖，過程中有人手機掉地也渾然不覺；商店閘門還未完全開啟，就爬進店內搶奪；為了搶衣服3個男人扭打倒地甚至互扯頭髮；呎碼都不看就搶，有大媽一人掃走最少4大筐T恤；有顧客見到貨架已空，即剝模特公仔身上的衣服。除了實體店，昨日在優衣庫的天貓旗艦網店，KAWS的T恤也幾乎在數秒內被搶購一空。

報道稱南京的張女士昨晨9時趕到位於南京河西的華采天地優衣庫，本以為已經夠早，豈料到商場大門外已經人山人海等開門。張女士稱，最早7點多就有人排隊，等商場開門，大家都是百米衝刺速度，「人太多了，我搶了十幾件，自留了3件，其餘都是幫朋友買的」。

與內地顧客瘋狂搶購不同，中通社報道，香港市民昨日也出現排隊選購優衣庫合作款T恤；截至下午，「KAWS： SUMMER」UT系列T恤才基本售罄。

經濟專家：羊群效應無腦消費

內地遭搶購的「KAWS：SUMMER」UT系列T恤，最高售價99元人民幣。據業內人士指，系列產品在二手專賣市場的售價有望升10倍左右。

內地財經專欄作家宋清輝說，優衣庫的火爆現象是典型的「羊群效應」、「無腦消費衝動」在作怪。宋清輝認為，爭搶場面如此火爆，並非是因為真正喜歡藝術家，作為收藏品之用，他們大多數可能連藝術家是誰都不知，只知盲目跟風，瘋搶廉價商品。目的可能僅僅是為了覺得不可錯過這次隨波逐流的機會，或者只是為了增加一點社交的談資，在朋友圈「曬幸福」之類的刻意炫耀。