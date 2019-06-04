談貿戰影響 馬興瑞：粵不可能獨善其身

稱粵重視知識產權 創新能力強

馬興瑞在昨日的新聞發布會上，介紹廣東改革開放和創新發展情况並回答媒體提問。南方網報道，對於中美貿易戰對廣東的影響，馬興瑞表示，廣東是外經貿大省，在中美貿易額當中大概佔五分之一，所以不可避免會受一定的影響。當前廣東的企業和市場經濟活力比較足，經受過2008年國際金融危機等考驗，有一定的韌性和抗擊風險的能力，還是有能力來解決好支撐發展的問題。

形容影響「總體上可控」

馬興瑞表示，廣東高度重視知識產權的問題，廣東有知識產權法院，建立了規範的知識產權交易體系。另外，廣東的企業自主創新能力還是比較強的，像華為這些大公司，5G技術走到了世界的前列。「中美經貿摩擦不斷升級對我們有一定影響，但是總體上是可控的。」

對於廣東政府如何來應對中美貿易摩擦的影響，馬興瑞列出了三方面舉措。第一，按照中央的要求，進一步擴大開放，這是一個必由之路。第二，要進一步放寬市場准入，落實今年全國兩會通過的《外商投資法》，全面落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度。第三，要不斷地開拓國外市場。

馬興瑞又表示，廣東將率先發展4K超高清影視產業，大力發展機械人產業。在5G網絡建設方面，今年在深圳很快會布局商業化基站來推動5G的發展。