公派赴美留學首季182人遭拒簽 教育部發預警

指美無端指摘華生做間諜活動

央視網報道，教育部國際合作與交流司副司長徐永吉表示，美方無端指摘中國學生學者在美展開「非傳統間諜活動」，不斷滋擾。在留學生交流方面，近一段時間來美國政府對中國部分專業赴美學生施加簽證限制，延長簽證審查周期，縮短有效期限，拒簽率上升。

據國家留學基金管理委員會的統計，中方去年計劃公派赴美留學10,313人，其中因簽證問題無法按原計劃赴美331人，佔計劃派出學生的3.2%。今年1月至3月，中方計劃公派赴美留學1353人，因簽證問題未能成行182人，佔計劃派出學出逾13.5%。

徐永吉說，2018年以來，美國以「反間諜」為由，吊銷或重新審查中方赴美人員的簽證，從自然科學到社會科學擴散。他說，近期美方還取消了一批中方從事中美關係研究學者的10年簽證，上述種種行為已經對中國在美留學人員的尊嚴造成傷害，可以說美方的行為正在使中美教育交流合作遭遇寒流，希望美方盡快糾正錯誤做法。

《紐約時報》上月報道，去年一共有30名中國社會科學研究教授、學術機構負責人以及政府政策研究專家的訪美簽證被吊銷，或作行政復審，其中包括知名學者。他們被認為與中國情報機構有牽連而遭禁止入境。