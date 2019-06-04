華為參建加拿大鄉村無線網絡

加拿大通訊社報道，華為將與當地的ABC通訊公司合作，後者提供人力，華為則免費提供鄉村寬帶系統。ABC通訊公司首席執行官艾倫（Bob Allen）稱，他們將向華為提供測試的反饋，幫助未來的設備開發。

報道指，雖然加拿大社會對是否允許華為參與當地5G建設仍有爭議，但華為已在加國3G和4G網絡中廣泛存在，並仍在為加國偏遠地區提供設備與技術。艾倫表示，世界上只有幾家公司可提供先進的「LTE」網絡技術設備，但愛立信和諾基亞不為全球的農村市場提供服務，公司只好選擇華為。

IEEE撤華為員工編輯審稿限制

另外，電氣與電子工程師學會（IEEE）昨天發布聲明，宣布解除對華為公司員工作為旗下期刊雜誌編輯和審稿人的限制。IEEE上周應美國商務部的出口禁令要求，對華為員工作出上述限制，引發中國學術界集體反彈，多名學者、數家技術機構批評IEEE的做法或暫停與其交流合作以示抗議。聲明解釋，IEEE此前限制性的做法完全是為保護協會義工和會員，規避相關的法律風險，如今法律風險已解除。