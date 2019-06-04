華為出售海底電纜業務 全球第四大海纜工程商 美曾指控威脅國安

明報記者

彭博社報道，亨通光電昨天的公告顯示，計劃以向華為發行亨通光電普通股（A股）及支付現金的方式購買上述華為股權，目前這筆交易尚未簽署正式協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存不確定性。亨通光電昨天開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。華為方面沒有披露出讓華為海洋資產的原因。

美發禁令 任正非曾提戰略撤退

報道稱，美國上月對華為及其全球68家子公司發出禁令後，華為創始人兼總裁任正非曾提到可能採取戰略撤退的應對辦法，例如縮小規模。根據華為年報，去年華為海洋貢獻的淨利潤為1.15億元人民幣（約1.31億港元），對華為全年7212億元（人民幣，約8185億港元）的總銷售收入而言，海纜業務體量相對較小。

持股華為海洋51% 英持49%

據公開資料，華為海洋成立於2008年，是華為與英國「全球海事系統有限公司（Global Marine Systems）」的合資企業，主要從事全球海纜通訊網絡的建設，其中華為投資持股51%，英方持股49%。華為海洋至今已參與了全球約90個海底光纜鋪設或升級項目，長度約5.04萬公里，已成全球第四大海底光纜工程商。其參與的重要項目包括一條連接巴西與喀麥隆的跨大西洋路線，橫跨墨西哥加利福尼亞灣，以及英格蘭到南非開普敦附近的多條海纜路線。

參與全球約90光纜項目

不過，上述華為承攬的海底光纜建設項目曾引起美國及其盟友國家質疑，《華爾街日報》今年3月就曾報道美國政府官員指控，認為這些海底光纜可被中國利用，對通訊數據進行轉接或監控等間諜活動，威脅國家安全。澳洲2017年也曾試圖阻止華為海洋承建連接悉尼及所羅門群島的一個光纜建設工程。華為一再否認此類指控。

特朗普促英國小心應對華為5G

從昨天起對英國國事訪問的美國總統特朗普，行前接受英國《星期日泰晤士報》專訪表示，將敦促英國小心應對讓華為參與其5G網絡建設事宜，並稱有信心令英國政府放棄使用華為設備，「我們有一個非常重要的情報搜集組織（五眼聯盟），我們與英國的合作非常密切，所以必須非常小心」。

由首相文翠珊擔任主席的英國國家安全委員會，今年4月同意華為「有限制」參與例如天線等其他「非核心」基礎設施的5G網絡建設，但由於文翠珊日前辭職，英政府尚未作出最後決定。同時，英國電訊營運商EE剛於上月30日與華為在倫敦等 6 個英國主要城市正式開通5G商用服務。

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