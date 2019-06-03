魏鳳和：倘台分裂不惜一戰 警告民進黨外部勢力 陸委會：武力威脅絕不接受

「維護統一是解放軍職責」

「香格里拉對話」聚焦安全議題，中國在睽違8年後派防長魏鳳和出席，魏鳳和的發言因此備受關注。新華社報道，魏鳳和昨日在「中國與國際安全合作」議題作大會發言時談及台灣問題。他說，台灣問題事關中國主權和領土完整。世界沒有任何一個國家會容忍國家分裂。中國必須統一，也必然統一。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，「必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」。

魏鳳和同時正告民進黨當局和外部干涉勢力：第一，任何分裂中國的企圖都不可能得逞。第二，任何干涉台灣問題的行徑都注定失敗。第三，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。他說，我們願以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，但決不承諾放棄使用武力。魏鳳和說，「維護國家統一是軍隊的神聖職責。如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？」

第18屆香格里拉對話會5月31日至6月2日在新加坡舉行，約40個國家的國防部長、軍事官員和專家學者與會。魏鳳和是從2011年以來首度出席對話的中國防長，昨日的會場座位坐滿，場內也站滿了人，會議因提問延長了一段時間。

稱新疆生活水平不斷提升

在回答媒體提問時，魏鳳和也回答了與新疆有關的議題。中央社報道，魏鳳和認為，衡量國家政策好壞與否有兩個標準，除人民生活水平是否提升外，是否生活在安全穩定經濟之中，則是另一個標準。他指出，新疆這兩年來沒有發生暴力恐怖襲擊事件，新疆人民生活水平不斷提升，每年赴新疆旅遊人數高達1.5億人次。對於西方媒體宣稱的「再教育營」，魏鳳和宣稱，「高等職業培訓學校就是要去除掉一些極端化思想，並經過受訓後再回歸社會。」

學者：有備而來表不讓步立場

針對魏鳳和對台灣問題的立場，中央社引述新加坡國際事務學會（SIIA）高級研究員胡逸山認為，這是中國一向以來的立場與基調。也有與會專家認為，魏鳳和有備而來，透過演說闡述中方立場，關鍵議題絲毫不讓步。

台灣陸委會亦發表聲明，表示嚴正譴責魏鳳和的言論。聲明指出，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共在國際場域揚言動用武力威脅台灣及區域安全，台灣絕不接受。