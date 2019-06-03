指把持基層政權 西安懸賞涉黑集團

華商網報道，西安警方發布懸賞公告，公開徵集一批涉黑惡犯罪線索，公告要求知情民眾或相關受害者聯絡警方。其中公布提到「以高建民為首的黑社會性質組織」，6名涉案人分別為西安市韋曲水磨村書記、村主任、村二組組長、村婦女主任及村三組組長等村幹部。

另外，在「以杜東鋒為首的黑社會性質組織」中提到，經該集團被抓獲涉案人員51人，其中逮捕38人，刑事拘留13人。初步查明，自1996年以來，杜東鋒依托家族勢力，把持基層政權，壟斷村土地資源，侵吞村集體資產；糾集多名骨干成員開設賭場、非法採砂、強攬工程強迫交易、故意傷害、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁。公告形容該集團稱霸一方，為非作惡，欺壓殘害群眾，嚴重破壞區域經濟、社會秩序。

另外西安警方搗毀的一個以張興軍為首的黑社會性質組織，公告透露，集團首腦張興軍是原瑞禾社區黨支部書記兼社區主任，集團「以暴力、威脅、欺騙、賄賂、偽造選舉文件等方式，把持基層政權、侵吞集體資產、破壞基層換屆選舉、擾亂社會秩序等違法犯罪行為」。

西安市警方掃黑辦警告在逃人員盡快投案自首，拒不投案者將依法從嚴處理。