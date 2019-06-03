中國發貿戰白皮書 批美三番出爾反爾 強調「原則問題決不讓步」 專家：貿談關鍵在美國

明報記者

白皮書全文約8300字，文中分3部分梳理了中美經貿磋商基本情况和中方立場。白皮書首先指出，美國挑起對華經貿摩擦損害兩國和全球利益；美國加徵關稅損人不利己，不但沒有給美國帶來所謂的「再次偉大」，反而損害國內經濟和民生，更進一步殃及全球經濟秩序和增長。

白皮書指出，自去年2月中美經貿磋商啟動後，磋商歷經挫折，是源於美國3次違背共識、出爾反爾、不講誠信。白皮書強調，中國經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國。白皮書最後重申，中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場，強調中國在原則問題上決不讓步，任何挑戰都擋不住中國前進的步伐。

「談判桌僅討論 不存在協議」

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在發布會上答記者提問稱，美方指摘中方在談判中立場倒退，是不負責任的，是「潑髒水」，「在磋商談判中，就所有的問題達成協議之前，談判桌上的一切都只是討論，不存在協議，也就不存在所謂的『立場倒退』 」。

指美堅持寫入涉中國主權的要求

他反指出，「美方出爾反爾，得寸進尺，堅持不合理的高要價，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的一些要求，而且堅持不取消經貿摩擦開始以來加徵的全部關稅，並且以提高加徵關稅的稅率來施壓，致使雙邊經貿摩擦升級，致使談判嚴重受挫」。他強調，談判要堅持相互尊重各自的主權和核心利益，相向而行，平等互利，若美方想通過極限施壓、升級貿易摩擦的方式，逼迫中方屈服作出讓步，是決不可能的。

王受文也回應了有關知識產權的問題，否認中國政府會指使華企購買美企以獲得先進技術。他說，中國企業到國外作何投資或購買，完全是企業自己的決定，「企業自負盈虧，自主決策，自擔風險，中國政府不參與企業的具體商業行為」。

否認指使華企購美企 稱自主決策

國新辦副主任郭衛民表示，在此時發布白皮書，是因為國際社會高度關注中美經貿磋商出現的問題，現在的時機很合適，是十分必要和重要的。這是繼去年9月24日針對中美經貿摩擦問題發布白皮書以來，中國第二次透過白皮書闡明磋商立場。上一部白皮書發布當日，美國首輪對約2000億美元中國商品加徵10％的關稅措施正式生效。

學者：表現中國反制有理有利

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘認為，中美貿易談判目前是暫時破裂，這是由於美方的要求跟中國的主張差距太大，「（正如）特朗普早就抱着決心，所謂沒協議比壞協議好，中國現在也是如此，只不過雙方對於什麼是壞協議、好協議的立場幾乎完全對立」。時殷弘對本報稱，他認為雙方很難就重大、對立的問題達成實質性的持久緩解、解決問題的協議，而且（達成與否）關鍵在於美國。

中新社引述中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，白皮書釋放的信號很清晰，就是中國有強烈的合作意願，但合作不是無原則的；最後就是中國的反制有理、有利、有節，將美國極少數一心發動貿易戰的政客和大多數企業、消費者區別對待。

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