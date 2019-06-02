雄安第二輪拆遷 徵54村逾5萬畝地

消息人士表示，按照國家和河北省有關政策規定，徵收土地和補償安置公告，主要包括專案批准情况、被徵收土地情况、土地補償情况、房屋及附屬物、附着物及青苗補償情况、安置辦法和其他事項等6部分內容。上周五下午4時許，安新縣小王營、西楊兩村的村務公開欄上已張貼「徵收土地和補償安置公告」。公告顯示，被徵用土地綜合地價補償標準為每畝12萬元人民幣（約每呎16.7元人民幣），集體土地在規定時間完成徵收的將有獎勵。針對於徵收土地上的房屋及附屬物、附着物及青苗，亦將根據「雄安新區集體土地徵收補償安置辦法」根據實際評估的價值，以轉帳方式直接轉給所有權人。

每畝賠12萬 限時內完成有獎勵

關於村民安置問題，「安置辦法」規定，安置對象有權選擇貨幣補償或房屋安置，選擇後者的安置對象在周轉期內，將發放周轉補助、取暖補助，自安置房支付之日起，發放物業費、電梯費以及口糧補貼。

明報記者