台北造勢大會 稱40萬人參加 韓國瑜：2020擔重任不惜粉身碎骨

提「發財外交」 批民進黨表現差

中央社報道，日前捲入桃色新聞風波的韓國瑜，昨攜夫人李佳芬出席「決戰2020．迎回台灣」大會，雲林縣長張麗善率15名該縣議員為韓站台，國民黨內至少10名立法委員及7名中常委均現身支持。現場擠滿民眾，青天白日滿地紅旗飄揚，韓國瑜約於下午4時45分抵達，在「庶民選總統，團結台灣」的歡呼聲中，花了15分鐘才走到台上。

韓國瑜兩度向支持者鞠躬，他指出，總統最重要的工作是國防、外交、兩岸，在國防上須保證任何情况下對方不敢掀起戰端，外交要把現在撒錢的「凱子外交」轉為「發財外交」，兩岸關係一定要穩定，民進黨為了喊出愛台灣，帶着2300萬人衝撞兩岸議題，「愛台灣和顧主權都是廢話，誰當總統都要做，不是拿來騙選票」。他表示，未來總統需做好4件事，一是確定發展總目標，「台灣安全、人民有錢」，二是以身作則、不貪不取，做文武百官和人民的表率，三是善用人才，四是具備同理心。他批評民進黨執政太差，明年是「中華民國生死保衛戰」，一定要團結所有力量讓民進黨下台。

國民黨立委許毓仁對本報表示，韓出席今次造勢大會，是對他政治聲量、人氣的一個測試，可以視為其競逐總統大位的「起手式」。