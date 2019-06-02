清華校園發現明清墓群 共95座 屬平民墓穴

《北京青年報》報道，今次發現古墓的地方是在清華校園內人流密集的第六教學樓北側，該處準備興建新土木館大樓。根據相關法律法規，新建項目須展開考古勘探工作，4月2日至14日，北京市文物局組織北京市文物研究所對該地盤展開考古勘探，一共發現95座古代墓葬。上周一（5月27日）起，文物研究所展開考古發掘工作，目前已經發掘完成16座，初步判斷為明清時期的平民墓葬。目前考古發掘工作正在進行中，具體考古價值還有待確認。

消息前日傳開，很多師生都到現場觀看，有人在第六教學樓窗口眺望和拍照。一名研究生說：「很大一片，現場可以看到探方和墓坑中的人骨，但好像沒看到有陪葬品」。

1958年曾挖出漢代古墓

清華校園曾是一座清代皇家園林，分為西邊的近春園和東邊的清華園。1860年英法聯軍焚燬近春園，清華園倖免。清朝外務部為遊美學務處上奏獲得這塊地皮建設「肄業館」，後改名為「清華學堂」，1911年開學，1913年清華學校將近春園等地併入，發展成為今天的清華大學。

《新京報》報道，這不是清華校園第一次發現古墓。公開資料顯示，1958年清華東主樓曾挖出過漢代墓葬，去年4月該校一間餐廳則出土兩塊遷葬墓誌銘石碑，上面寫有「皇明誥贈榮祿大夫前軍都督府同知原任誥封懷遠將軍錦衣衛指揮同知管南鎮扶（撫）司少溪田公暨原配淑人贈夫人黨氏遷葬墓誌銘」。

西安學院曾發掘中國第二大墓葬

另據《北京晚報》和澎湃新聞網報道，廣州中山大學今年1月就發掘出1座東漢墓葬、2座明墓、10座清墓及1口清代水井，早年也曾出土西漢和東漢墓葬。在13朝古都西安和10朝古都南京多間大學都曾發現古墓，其中級別最高的當屬西安財經學院新校區的秦墓，是迄今已發掘的「中國第二大墓葬」，也是最大的具有4條墓道的墓葬。2004年，考古人員在西安長安區神禾塬一帶發現一座大型秦墓，雖然被盜情况嚴重，但仍出土一件「六馬鞍車」，顯示主人身分高貴。考古專家根據《史記秦本紀》的記載，認為該墓屬於秦始皇的祖母夏太后。