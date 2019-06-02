駐京周記：學校探查家長職業 內地半公開規則

方式五花八門防不勝防

學校針對家長職業摸底，早已是內地半公開規則，做法被認為是校方或老師有效利用家長資源，甚至尋求贊助的手段。摸底方式也五花八門，令人防不勝防。記者將孩子送入內地一間小學時，就曾多次叮囑孩子不要對同學聲張家長的職業。如果老師問起來，就回答是普通上班族，孩子滿口答應。不想在一次家長會後，記者被老師單獨留下，試探地談話。雖然老師很講究「策略」，並未挑明目的，但已讓人感覺到老師已基本掌握記者的職業性質。以至於日後校方在舉辦活動，需要拍攝類似家庭文化教育相關的短片或文案時，總會叫記者幫忙。

不久前在大會堂等待採訪的間隙，幾個同行閒聊，記者說到此事，不想旁邊一名新華社攝影記者聽後一臉苦笑，稱他也是受害者，每每兒子學校有大型活動，班主任總是命令孩子將他請到現場拍攝專業圖片，或是尋找機會發一些文字「鱔稿」。與記者相同，那名同行的職業也是老師窮盡各種辦法多次摸底後得知的。「你是不知道，現在學校太厲害了，每個孩子家長幹什麼的，哪個學校畢業的，大致身邊都有什麼關係，知道得一清二楚。」

找孩子父母幫忙 省開支麻煩

為何學校和老師喜歡打探家長底細？說白了就是既然子女在學校接受教育，學校若有事煩要找他們父母出面幫忙，他們的父母一定不會拒絕，學校方面也可以省去不少開支和麻煩。在家長層面雖然可能不情願，但既然學校叫到，加上也希望校方對自己的子女不要「區別對待」，也只能努力完成「任務」。然而在成人複雜的人際關係下，無辜的孩童卻充當了「人質」，未知這些孩童長大後會作何感想。

明報記者