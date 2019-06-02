美批華侵蝕他國主權 魏鳳和料今演說反擊

美代防長暗批華南海建島

沙納漢昨在提到中國時表示，中國必須結束侵蝕其他國家主權行為，與其他亞洲國家合作。他又稱，華府非常關注網絡攻擊和知識產權被盜問題，批評中國通訊設備製造商華為與中國政府走得太近；又強調美國堅定維持對印太地區的承諾，未來5年將大力投資發展軍事科技。

沙納漢還稱，「或許對這個區域各國重要利益的最大長期威脅來自一些行為者，他們試圖破壞，而非維護以法規為基礎的國際秩序」，又說如果行為持續，「全球公域的人造建築物可能成為收費站」。雖無特別指明，但路透社報道稱，沙納漢「顯然意指中國在南海興建人工島嶼一事」。

華：堅決反對涉台南海錯誤言論

對於美方的指摘，出席對話會的中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明，昨日下午表示，中方對美方繼續發展穩定的中美兩軍關係的願望表示歡迎，但堅決反對美方在台灣與南海問題上老調重彈，發表錯誤言論。他指出美國近來一系列涉台消極言論，違反一中原則和三個聯合公報規定，危害中國主權和安全，也向台獨勢力釋放嚴重錯誤信號。中國軍隊亦將不惜一切代價，堅決捍衛國土。

邵元明重申中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯主權，各國在南海航行與飛行活動一直保持暢通無阻。強調美國艦機頻繁駛入南海偵察和針對性軍事活動，不利於地區和平穩定。中方根據形勢部署必要的防禦設施，既是主權國家的權利，也是針對挑釁的必要回應。