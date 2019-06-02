王受文：美制裁對外貿外資影響可控

指美國市場重要程度下降

新華社報道，王受文指出，美方對從中國加徵關稅，濫用出口管制措施，將華為等公司列入「實體清單」，雖對中國外貿和外資造成一定負面影響，但總體可控。王受文說，美國雖然仍是中國重要出口市場，但重要性正在下降。中國現對美出口只有約16%。美國佔全球進口的市場份額也在下降，去年僅佔12.8%。同時，中國對一帶一路沿線國、自貿伙伴及新興國家出口比重，分別提高到28.3%、35.5%和46%。中國有230多個貿易伙伴，是其中130個貿易伙伴的前三大進口來源地，是61個貿易伙伴的第一大進口來源地。

另外，王受文指出，截至去年底，美對華實際投入851.9億美元，在中國外資佔比僅為4.2%。去年中國吸引外資1383億美元，其中僅34.5億美元來自美國。加上國內龐大的消費市場，王受文認為美國制裁對中國外貿外資影響總體可控。

王受文強調，中方始終認為，雙方最終要通過對話解決經貿分歧。但「如果一方強壓另一方進行談判，或者談判結果僅讓單方得利，這樣的談判不會取得成功。如果美方想通過搞單邊主義、極限施壓，迫使中方讓步，這是不可能實現的」。