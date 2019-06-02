王受文：美制裁對外貿外資影響可控

【明報專訊】一直參加中美貿易談判的商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文（圖），5月31日接受央媒訪問時稱，美對加徵新一輪關稅對中國外貿外資影響「總體可控」，美方欲通過極限施壓，迫使中方讓步「不可能實現」。
指美國市場重要程度下降
新華社報道，王受文指出，美方對從中國加徵關稅，濫用出口管制措施，將華為等公司列入「實體清單」，雖對中國外貿和外資造成一定負面影響，但總體可控。王受文說，美國雖然仍是中國重要出口市場，但重要性正在下降。中國現對美出口只有約16%。美國佔全球進口的市場份額也在下降，去年僅佔12.8%。同時，中國對一帶一路沿線國、自貿伙伴及新興國家出口比重，分別提高到28.3%、35.5%和46%。中國有230多個貿易伙伴，是其中130個貿易伙伴的前三大進口來源地，是61個貿易伙伴的第一大進口來源地。
另外，王受文指出，截至去年底，美對華實際投入851.9億美元，在中國外資佔比僅為4.2%。去年中國吸引外資1383億美元，其中僅34.5億美元來自美國。加上國內龐大的消費市場，王受文認為美國制裁對中國外貿外資影響總體可控。
王受文強調，中方始終認為，雙方最終要通過對話解決經貿分歧。但「如果一方強壓另一方進行談判，或者談判結果僅讓單方得利，這樣的談判不會取得成功。如果美方想通過搞單邊主義、極限施壓，迫使中方讓步，這是不可能實現的」。