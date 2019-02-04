600億對2000億 中美互啟徵稅 彭博：華制定稀土反制計劃 準備持久戰

國新辦今發布白皮書述貿戰立場

「新華視點」報道，根據國務院關稅稅則委員會2019年第3號公告，中國已於2019年6月1日起，對原產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。根據公告，國務院關稅稅則委員會對原產於美國約600億美元進口商品清單中的部分商品，分別實施加徵25%、20%、10%的關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍實施加徵5%的關稅。根據財政部網站5月13日宣布上調關稅、並於昨日生效的清單共有5140種美國產品，其中有超過3500種將加徵20%或25%的關稅。包括肉類、酒、油籽和水果、冷凍食品等。

與此同時，美國昨晨開始對抵達各海港的中國商品徵收25%的關稅。路透社報道，美國總統特朗普5月10日對2000億美元中國商品加徵關稅，但允許當天之前載離中國的海運貨物享有寬限期，稅率維持在10%。美國貿易代表辦公室（USTR）在5月15日聯邦公報（Federal Register）通知，將期限設在6月1日，那些商品必須在此之前抵達美國。

輸美「某些商品」寬限期延至15日

不過，USTR在上周五發出公告，稱會在下周聯邦公報上通知，延長中國某些商品進入美國的時間至6月15日。根據公告，5月10日前從中國出口到美國的商品在進入美國後，仍會被額外徵收10%的關稅。公告沒有說明「某些商品」是什麼；USTR稱，延期是考慮到海關執法因素，以及中國與美國之間的海上過境安排作出的。

美國政府早前聲稱，若中方報復， 6月底前將對餘下的3000億美元中國商品加徵關稅。USTR列出3805個項目，商品清單基本上包括先前301調查未涵蓋的所有中國商品，但不包括藥品、特定醫療商品及稀土等。彭博社上周五（5月31日）引述知情人士透露，中國已經制定完成在必要時限制對美出口稀土的計劃，中美雙方目前都在為曠日持久的貿易戰做準備。中國的稀土產量約佔世界總產量的80%。

BBC：中國針對特朗普票倉

英國廣播公司（BBC）認為中國針對美國葡萄酒、肉類，以及其他農產品加徵關稅，可能打擊特朗普政府的票倉。「中國直接瞄準了美國的痛處」，文章認為種種迹象表明，「北京開始準備貿易持久戰」。新華社引述農業農村部副部長韓俊說，「美國出口到中國的幾乎所有農產品，都因為美方率先發起的貿易戰而被加徵了反制關稅」。

明報記者

（中美角力）

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