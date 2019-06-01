台六四晚會邀總統參選人 擬簽署聲明 促公布真相

【明報專訊】下周二（6月4日）是六四事件30周年紀念日，台灣多個公民團體將於當晚舉辦晚會，主辦方昨公開邀請各大政黨的總統參選人和領袖出席及簽署聲明。而由前中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤的兒子鮑樸任出版人的香港新世紀出版社，昨日發行《最後的秘密——中共十三屆四中「六四」結論文檔》，公開事後中共高層的表態，包括中共高層在表態時譴責示威者，指摘反對鎮壓的時任中共總書記趙紫陽並將他免職，又把動亂歸咎於美國支持的顛覆行動。
中央社報道，華人民主書院、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、無國界記者組織、陳文成博士紀念基金會、青平台等民間團體，昨在記者會上宣布，將於下周二晚7時至9時，在台北中正紀念堂自由廣場舉辦「記憶．抵抗──中國六四事件30周年」晚會，主題為「銘記六四、抵抗專制」。
主辦單位前天向各大政黨的總統參選人和領袖發出邀請函，希望他們到場支持並簽署聲明。聲明全文為：「我譴責——中華人民共和國政府1989年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案；我要求——中華人民共和國政府立即公布六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，並追究當年決策與執行官員的罪責；我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革。」
海外港陸多人出席
華人民主書院董事主席曾建元稱，日前陪同六四親歷者拜會台灣總統蔡英文時，亦邀請她撥冗出席。目前，陸委會副主任陳明祺確定參加，六四見證人吳仁華、吳祚來、陳破空、李曉明，內地人權律師滕彪，及來自香港的前銅鑼灣書店店長林榮基、香港大學遺體捐贈計劃前執行主任鍾慧沁等亦會出席。
港出版社公開中共高層六四後表態
新世紀出版社網站顯示，《最後的秘密》一書的27份文件，來自六四後兩次中共高層會議，即北京市委擴大會議及中共十三屆四中全會，「據了解文件為中共黨內姓名不詳的某高級官員複製並保存了多年」。
英國廣播公司的獨家報道中稱，書中還對文件來源作了考證和說明， 指出從文件編號缺失5份可看出，本書涵蓋文件並非十三屆四中全會文件的全部。估計缺少的是中共政治局常委喬石、田紀雲和姚依林的講話。鮑樸說：「稿件接收時中間人和最終來源為了安全，保密身分，因此來源不能作為出版的條件。是否決定出版最重要的是看稿件的內容，材料必須經過考證和認證，確認文件的真實性。」