台六四晚會邀總統參選人 擬簽署聲明 促公布真相

中央社報道，華人民主書院、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、無國界記者組織、陳文成博士紀念基金會、青平台等民間團體，昨在記者會上宣布，將於下周二晚7時至9時，在台北中正紀念堂自由廣場舉辦「記憶．抵抗──中國六四事件30周年」晚會，主題為「銘記六四、抵抗專制」。

主辦單位前天向各大政黨的總統參選人和領袖發出邀請函，希望他們到場支持並簽署聲明。聲明全文為：「我譴責——中華人民共和國政府1989年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案；我要求——中華人民共和國政府立即公布六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，並追究當年決策與執行官員的罪責；我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革。」

海外港陸多人出席

華人民主書院董事主席曾建元稱，日前陪同六四親歷者拜會台灣總統蔡英文時，亦邀請她撥冗出席。目前，陸委會副主任陳明祺確定參加，六四見證人吳仁華、吳祚來、陳破空、李曉明，內地人權律師滕彪，及來自香港的前銅鑼灣書店店長林榮基、香港大學遺體捐贈計劃前執行主任鍾慧沁等亦會出席。

港出版社公開中共高層六四後表態

新世紀出版社網站顯示，《最後的秘密》一書的27份文件，來自六四後兩次中共高層會議，即北京市委擴大會議及中共十三屆四中全會，「據了解文件為中共黨內姓名不詳的某高級官員複製並保存了多年」。

英國廣播公司的獨家報道中稱，書中還對文件來源作了考證和說明， 指出從文件編號缺失5份可看出，本書涵蓋文件並非十三屆四中全會文件的全部。估計缺少的是中共政治局常委喬石、田紀雲和姚依林的講話。鮑樸說：「稿件接收時中間人和最終來源為了安全，保密身分，因此來源不能作為出版的條件。是否決定出版最重要的是看稿件的內容，材料必須經過考證和認證，確認文件的真實性。」