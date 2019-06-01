晤美防長 魏鳳和：反對美涉台消極言行

認同兩軍關係穩定重要

澎湃新聞報道，中國國防部發言人吳謙昨在對話會現場介紹了會談情况。吳謙表示，魏鳳和與沙納漢的首次會談氣氛積極。雙方都認為，保持一個穩定的中美兩軍關係非常重要，兩軍應落實兩國元首的共識，深化交流合作，管控分歧、風險，努力將兩軍關係打造成兩國關係的穩定器。魏鳳和還特別指出，近來美方在涉台問題上有一系列消極的言行，中方堅決反對；在維護國家主權和領土完整的問題上，美方不應低估中國軍隊的決心、意志和能力。吳謙稱會談的時間不長，雙方均表示了進一步開展溝通交流的意願，將通過軍事外交渠道保持溝通和協調。

在會議期間，魏鳳和將於明日就中國在印太地區的角色發表主辦機構所稱的「令人期待的」講話，並接受現場提問。另據共同社消息，魏鳳和明日還將與日本防衛相岩屋毅舉行會談。

專家：安全問題分量增 「鴻門宴」不再

前總參上校、內地軍事專家岳剛對本報表示，前幾年對話會成為圍攻討伐中國的「鴻門宴」。中方不派防長，是因由於職務關係，有可能在面對指摘回擊時加劇對立狀况，加深雙方誤判。他認為，近年中國在國際安全問題上分量提升，東海和南海問題降溫，很難再形成「鴻門宴」態勢。中方在8年後再次派出防長，是在闡述「人類命運共同體具體」的行動，強調合作而非對抗。

岳剛表示，相較印太戰略，中國應從國際合作的更高起點出發，「如果這個角色能夠擔當得了，中國在安全上的困境會在大環境下得到緩衝」。另外，美國總統特朗普上台後奉行單邊主義破壞國際安全合作原有秩序，中國如果能夠平衡，「也符合其他國家對於安全的需求」。

明報記者