IEEE限制華為 候任主席稱震驚

中國有學者退出 學會停合作

IEEE是非牟利跨國學術組織，由工程師、科學家和學生組成，全球電子、電機、通訊及電腦科學領域文獻中，30%來自該協會；它還為超過900個現行工業制定標準。IEEE在160多個國家擁有43萬會員，包括2萬中國會員，而華為一直是核心會員。對於IEEE的決定，該協會候任主席福田敏男表示「十分震驚」。《中國青年報》報道，將於明年1月1日起擔任IEEE總主席的北京理工大學日籍教授福田敏男，是在看到IEEE會員、北京大學教授張海霞給他的公開信時才得知此事，他表示事前並不知情，也不了解目前IEEE的決策過程。他認為IEEE做法欠妥，有違「學術共同體基本價值觀」。

中國計算機學會昨宣布即日起暫時中止與IEEE通訊學會的交流與合作，不建議旗下會員向IEEE通訊學會主辦的會議和刊物投稿，並建議旗下會員不參加IEEE通訊學會主辦的刊物和會議的審稿和其他學術評價活動。另外，張海霞已宣布將退出兩份IEEE期刊的編委會。清華大學計算機科學與技術系副教授劉奕群也表示，已向學生要求不要向IEEE旗下會議和期刊投稿，他擔任的IEEE學術職務也將會辭任。