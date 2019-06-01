反制加碼 中國推「不可靠實體清單」 專家：會使美國相關企業叫苦不迭

明報記者

具體措施近期公布

商務部昨日下午宣布，中國將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」，具體措施將於近期公布。商務部新聞發言人高峰表示，此舉是為了維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業合法權益。

高峰指出，當前世界經濟發展不確定、不穩定因素增多，多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，正常的國際經貿活動受干擾。他說，一些外國實體出於非商業目的制裁中國企業，損害他們的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面衝擊，令相關企業和消費者的利益受損。

高峰表示，依據《對外貿易法》、《反壟斷法》、《國家安全法》等有關法律法規，將那些基於非商業目的對中國企業實施封鎖、斷供或其他歧視措施、對中國企業或相關產業造成實質損害、對中國國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、其他組織或個人列入「不可靠實體清單」，並將採取必要措施。高峰昨未有說明有何具體措施和何時公布。

劍指非商業動機封鎖華企者

美國商務部產業與安全局（BIS）上月16日將華為及其在全球的70家附屬公司納入「實體清單」，按例未經政府許可，美國公司不得與華為及其下公司做生意。隨後美國多家公司宣布與華為停止合作，Alphabet旗下的Google決定停止對華為供應硬件和部分軟件，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等晶片製造商表示將停止供貨。多家國際組織，包括SD協會、Wi-Fi協會等也一度暫停華為的成員資格。

對於這些做法，華為創辦人任正非早前受訪時表示，「我們被列入實體清單，美國公司賣產品給華為都必須要拿去批准。美國是法治國家，美國企業不能不遵守法律」。他呼籲傳媒不要針對美國企業，「要罵就罵美國政客」。另《金融時報》引述華為首席戰略架構師黨文栓表示，在華為總部從事研發工作的美國公民已於兩周前被送回美國。

學者：意義超越關稅反擊

中國人民大學國際關係學院外交系教授王義桅表示，美國不顧及中國和其他國家企業的利益，中國也就沒有必要顧及美國企業的利益。「中國的立場很明確，不想和美國對抗也不想打貿易戰，但是如果你要打，那麼也只好陪着你打。」他認為商務部推出「不可靠實體清單」，是遠遠超越了關稅反擊本身，是中國已認識到貿易戰不僅是貿易，而是全面打壓，「既然美國針對中國企業的產業鏈條打壓和封鎖，那麼中國也可以同樣手段回擊，一旦封閉了中國市場，會使美國相關企業叫苦不迭」。

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