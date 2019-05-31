曾兩入獄七減刑 山西「孫小果」被起訴

出獄後繼續參與黑幫活動

《北京青年報》報道，任愛軍涉黑集團案係公安部、最高檢察院督辦案件，案情複雜，社會影響重大。「昆明惡霸」孫小果被判死刑後卻神奇出獄再犯案近期引起各界關注，任愛軍案也被內地網民視為「山西版孫小果案」。

據山西高院消息，任愛軍在1994年因犯流氓罪、故意傷害罪、搶劫罪被判6年，在服刑期間，於1996年以「重大立功」為由被減刑2年半，同年9月獲釋。2003年4月，任愛軍因黑社會性質組織罪等被判終身監禁，但卻在2007年1月至2013年2月期間，共獲六次減刑，於2013年6月刑滿獲釋。

充當「保護傘」 監獄長被捕

內地去年展開掃黑除惡專項鬥爭，去年2月13日，山西省公安廳通報，以「小四毛」任愛軍為首的涉黑集團被再次成功摧毁。山西當局展開任愛軍兩次犯罪服刑期間相關減刑案的複查。據山西紀委監委消息，任愛軍服刑期間，相關執法司法部門官員，濫用職權、徇私舞弊，弄虛作假、內外勾結為其充當「保護傘」，包括臨汾監獄長楊磊等12人已被拘捕，其他涉案人員將依紀依法處理。

太原市檢察院昨以任愛軍犯組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪向太原市中級法院提起公訴。涉案的還有23人，分別以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪被起訴。