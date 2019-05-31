韓青足奪冠踩獎盃 中國譴責收回 全隊鞠躬致歉 韓足協將處罰

「熊貓盃」在前晚的最後一場比賽中，韓國隊以3比0戰勝中國隊，三戰全勝獲得冠軍，中國隊三戰皆負排名墊底，泰國及新西蘭隊分列第二及第三。據現場消息，韓國青年隊奪得「熊貓盃」冠軍後，隊員將獎盃擺在草地上，有隊員腳踩獎盃，亦有隊員朝獎盃作出撒尿動作，其他隊員則嬉笑不止。

對獎盃作撒尿動作 隊員嬉笑

羞辱獎盃事件發生後，在內地引起球迷憤慨。賽事組委會向韓國隊提出抗議。新華社報道，賽事組委會發布聲明指，韓國球員的舉動有損體育精神，不僅是對「熊貓盃」賽事的侮辱，也是對參賽各國家、賽事所有工作人員、賽事所有觀眾的侮辱，不歡迎這樣的隊員前來參賽。歷屆「熊貓盃」的冠軍獎盃，都會放在所在國（地區）足協的足球博物館，組委會不清楚為何該隊員要侮辱屬於自己國家的十分具有意義的獎盃。

韓國隊在返回駐地酒店後，於昨日凌晨1時許召開臨時新聞發布會，全體隊員及教練組成員為此事鞠躬致歉。主教練金正秀說，「我們的一個球員犯了一個很嚴重的錯誤，我們真誠地對所有中國的球迷、球員和中國民眾致歉。我們希望未來雙方能夠保持友好的關係。」

昨日上午，韓國隊領隊、主教練和涉事球員前往「熊貓杯」組委會，再次向組委會鄭重道歉。金正秀表示，韓國足協已啟動對於涉事球員的處罰流程，處罰結果會第一時間發布。

中國足協亦對韓國隊員侮辱賽事獎盃這種非體育道德行為予以譴責，並向亞足聯通報事件，並責成賽事組委會就韓國隊員侮辱獎盃的不道德行為進一步採取相關措施。與此同時，經「熊貓杯」組委會決定，收回韓國隊這次所獲得的冠軍獎盃。