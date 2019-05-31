北京聞風：防長再赴香格里拉對話會有深意 ／文：鍾鳴九

香格里拉對話會由英國倫敦國際戰略研究所主辦，始於2002年，被認為是目前亞太安全對話機制中規模最大、規格最高的多邊會議之一。從一定意義上講，「香會」是中美關係的晴雨表、西方對華態度的溫度計、亞太安全形勢的風向標。

中方自2007年首次派出高級別代表團參會。2011年，時任國防部長梁光烈參會，是中國防長首次與會。此後美國重新轉向亞洲，推行「亞太再平衡」戰略，南海問題逐漸升溫，該平台一度成為部分國家散播「中國威脅論」和牽制中國的場合，中方遂逐年降低派出代表級別。

此番防長再度領銜參加，顯示中方謀求和與會各國防務負責人平等有效地交流。在關鍵節點，中方希望通過此國際平台作權威發聲，向地區傳遞和平發展安全觀和防禦性國防政策。

觀察人士認為，在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和亞洲文明對話大會後，中國宣導的命運共同體及新型大國關係理念將從主場延展至外；本次「香會」是絕佳的觀察窗口。上周，美國官員在馬來西亞透露，將於本次對話會上公布新「印太戰略」。相較屬地理概念的亞太一詞，印太概念從誕生起就充滿地緣政治味道。

親述理念釋疑 免南海再生枝節

分析人士指出，中國在印太的正向影響力是明顯事實，而美國宣導的「印太戰略」尚是「一碗稀粥」，缺乏實質內容。近年來南海局勢整體趨緩，但使局面不穩的外部因素仍在。中國防長親赴「香會」闡述理念，有助於增信釋疑，應對突變，避免南海問題再生枝節。

據悉，中國防長魏鳳和將在6月2日上午當天首個大會專場就「中國和全球安全合作」演講。有消息稱，「香會」舉行期間，魏鳳和或將與美國代理防長沙納漢會面。輿論認為，見面本身將向外界表明兩國軍方關係大致穩定，有助避免雙方從經貿到科技，甚至人文交流領域的博弈，蔓延至安全領域。

文：鍾鳴九