魏鳳和晤星防長 明年海上聯合演習

這次是中國防長時隔8年再次參加香格里拉對話，新加坡防長黃永宏與魏鳳和前日舉行雙邊會議，新加坡國防部網站消息，雙方同意明年舉行海上聯合演習。李顯龍在與魏鳳和會面時指出，中國發展有利於世界，在新形勢下，各國應互相調整，加強溝通交流，增進理解信任，實現共同發展。

香格里拉對話會議主辦方英國國際戰略研究所（IISS）亞洲分部執行主任赫胥利（Tim Huxley）對美國之音稱，沙納漢與魏鳳和將在場外舉行非正式會談。中國國防部新聞發言人吳謙昨亦稱，雙方正積極協調溝通。

稱南海軍事化

美參聯長指習違諾

另外，鄧福德昨出席活動時透露，2016年習近平曾向時任美國總統奧巴馬承諾不會將南海島礁軍事化，如今卻見島礁上有眾多軍事設施。他認為有需要以「集體行動」回應，但不建議採取軍事行動。