減對華依賴 五角大樓籲增稀土產量

五角大樓發言人安德魯斯周三表示，將要求獲得新的聯邦資金，增強美國國內生產稀土礦的能力，減少對華依賴，相關報告已呈交白宮。

外交部重申勿藉中國稀土製品打壓

稀土有17種化學元素，可用於生產iPhone手機和電動機等消費品，也用於製造噴氣式飛機引擎、衛星和激光設備等軍用品。中國的稀土蘊藏量佔世界總量的37%，亦是全球最大稀土供應國。2004到2017年，美國進口的稀土有80%來自中國。

中國商務部發言人高峰昨在記者會上回應稱，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業的發展，在服務國內需要的基礎上，願意滿足世界各國對稀土資源的正當需求，不過「如果任何國家想利用中國出口的稀土所製造的產品，遏制打壓中國的發展，於情於理都是令人難以接受的」。這與國家發改委早前說法說辭一致。

彭博社：中國停購美大豆

另據彭博社引述知情人士報道，中國的國有買家並未收到繼續「善意採購」的進一步指示，由於貿易談判未能達成協議，預計不會有相關指示。報道稱，目前中國沒計劃取消先前的訂單；美國農業部數據顯示，中國尚未落實約700萬噸大豆採購承諾。

去年12月中美同意「休戰」90天後，中國採購了約1300萬噸美國大豆，以此展現善意姿態，期望解決爭端。今年2月美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）曾稱，中國承諾再購買1000萬噸美國大豆。

明報記者

（中美角力）