16分鐘連線直播 涵蓋產權華為關稅 中美主播貿戰「對談」 外交部稱樂見

崔西早前在其節目中多次指摘中國從美國「偷走」數十億美元，稱美國發起貿易戰是別無選擇。劉欣在其評論節目中駁斥崔西宣揚「經濟戰」，稱後者指控欠實質依據，只是情緒宣泄。雙方在Twitter經多輪隔空「交手」後，相約昨日在崔西的節目中連線辯論。

甫開首被指中共黨員 劉欣澄清

昨天「辯論」開首，崔西以「中共黨員」介紹劉欣，表示這是傾聽不同聲音的難得機會。劉欣隨即糾正稱，自己並非中共黨員，不能代表中共，而是作為CGTN的記者發表意見。受衛星連線延時影響，兩者的開場發言重疊，似互相打斷交鋒，成整場對話唯一「火花」。

崔西先就中美貿戰議題發問。對貿易談判進展，劉欣稱不清楚，亦並無任何內部消息可提供，但重申中國政府立場已非常清楚，即只要美國尊重中方，不施加任何外部壓力，兩國很有可能達成協議。

崔西又列舉中國盜取國際企業知識產權的案例，反問美國企業如何能在此風險下在中國營商。劉欣稱，可以問下在華投資的美企的意願，指美企在華獲利豐厚。她接着承認中國有類似情况，並指這是需要解決的問題，但同時稱全世界包括美國都有同樣問題。

崔西最後一個問題關於中國的經濟模式，問劉欣如何定義「國家資本主義」。劉欣表示，中國的模式是「有中國特色的社會主義」，市場發揮主導作用。她稱，國企確在中國經濟中佔重要地位，但其作用正逐漸減少，又引述數據佐證，稱民企在提供就業、創新等方面佔更大比例。

對話結束後，劉欣接受央視採訪表示，感覺美國人對中國有很多誤解甚至遷怒，將自己生活和本國體制出現的問題歸因於中國。她表示，在這情况下，自己只能坦誠地跟美國人「談談心裏的想法」。

火花不似預期 同稱對話勝辯論

崔西也在Twitter發帖稱，有觀眾對沒有出現「激烈爭辯」（catfight）感到失望，但她認為所有人都能從這場相互尊重的對話中受益。劉欣其後亦在Twitter感謝崔西提供機會對話而非辯論，並稱認為崔西也有同樣想法，因為目前大家更需「冷靜」而非「激化（矛盾）」。

外交部發言人陸慷就此回應表示，他與民眾一樣關心這次對話，在當前中美關係局勢下，鼓勵也樂見兩國各界人士進行一些「開誠布公的、誠實的、理性的思考和對話」。

央視昨日亦就今次「主播對辯」以文字直播發布，唯內容僅428字，亦未有提及開首劉欣澄清自己並非黨員一事。

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