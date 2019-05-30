涉傳銷 權健華東總部被拆雙面佛

傳媒踢爆百億保健帝國崩潰

澎湃新聞報道，該佛像位於鹽城市大豐區南翔西路88號的權健華東國際會議中心酒店大樓中間，這尊鎏金雙面佛像據稱數十米高，引人注目。一名權健工作人員此前接受採訪時稱，這是價值逾2000萬元人民幣的雙面「藥師佛」，「寓意普度眾生，救人於疾病，幫人於危難」。此前，鹽城市民族宗教事務局宗教處有關人員稱，該鎏金大佛像目前最核心的問題為是否屬於露天。如果該佛像屬於露天的，相關部門可能會採取措施整治，例如移除。

權健集團的總部位於天津，分支機構遍佈內地各省市，主要經營各類保健品。去年12月25日，自媒體「丁香醫生」發布文章〈百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭〉，揭發權健內幕，該文主要提及的事情發生於3年前，內蒙古7歲患癌女童周洋放棄醫院化療，轉為服用權健公司產品，最後病情惡化後不治身亡。

今年1月7日，權健自然醫學科技發展有限公司實際控制人束××等18名疑犯被刑事拘留。此外，天津市公安機關對權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。