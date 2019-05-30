台軍艦長涉性侵醉酒女下屬 漢光演習期間爆醜聞 被撤職查辦

《中時電子報》引述知情人士表示，台海軍為了昨日漢光演習總驗收，一個多月前就開始在東部外海展開密集演訓，本月22日舉行最後海上預校。當天演訓演訓結束後，導彈巡防艦鳳陽艦靠泊中正軍港，上校艦長為了本周舉行的漢光演習，想慰勞及提振艦上幹部士氣，於是安排前往知名海鮮餐廳聚餐。由於近一個月密集的演練，士兵情緒緊繃，操演結束後頓時放鬆心情，因此席間情緒高漲，包括艦長本人也頻與幹部大口乾杯。一名也參與聚會的女少尉在大家連番勸酒下，因不勝酒力在餐廳昏睡。

趁昏睡帶往汽車旅館 承認踰矩

聚餐結束離開時，大伙原本要將女少尉帶回艦上休息，但是艦長這時卻表示由他親自帶回即可，其餘幹部不疑有他，紛紛返艦。但是這時艦長卻意圖不軌，將女少尉帶往一間汽車旅館休息，並趁女方昏睡之際性侵害。女方事後驚覺自己全身一絲不掛，躺在一旁的艦長也光着身體，驚覺自己遭侵犯；艦長也坦承有做出踰矩的行為，女少尉當場情緒崩潰大哭，堅持要向長官告發，接着連絡其餘長官到場。

台海軍艦隊指揮部昨日上午發布新聞稿表示，經主動查辦鳳陽艦艦長呂姓上校酒後失序所肇生的違法案件屬實，已嚴重影響軍譽，因此將他解除艦長職務並撤職、移送法辦。相關失職幹部也將移送法辦。軍方強調，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除、絕不包庇。

軍方：月內撤兩艦長 元氣大傷

鳳陽艦是台灣向美國租借的原諾克斯級巡防艦經過後續改良而成的艦型，在台灣稱為濟陽級巡防艦，目前仍有6艘在服役，另有兩艘因老舊已於2015年退役，為海軍反潛作戰主力艦種。軍方將領指出，此次台海軍在一個月內撤除兩名重要導彈巡防艦上校艦長，元氣大傷。