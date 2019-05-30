日市議員釣魚島「捕魚」 華海警船緊追1小時

沖繩傳媒《八重山日報》報道，仲間均是以「釣魚島守護會」名義前往「捕魚」，他與「高洲丸」號船長高江洲正一上周四（23日）凌晨4時25分離開石垣登野城漁港，中午抵達南小島附近海域，作業至當晚7時左右。他們原計劃晚上9時回港，但收到同行的日本海上保安廳船舶通知，回程途中有中國公務船，因此改為在船上過夜，翌日清晨7時多再出發。

日海保喊不要挑釁 議員：中方追擊認真

不過，仲間均稱，24日上午9時20分左右，在釣魚島和石垣島之間海域發現中國海警船，「海警1501」一度抵近「高洲丸號」30至50米處，一艘日本海保船有官員站在甲板上拿着大聲公對他們喊「改變航向」。日本海保第11管區海上保安本部稱，當天共有4艘中國海警船在釣魚島附近海域巡航，分別是「海警1501」、「海警2305」、「海警2308」和「海警33115」。

仲間均指出，曾想熄滅引擎看中方如何行動，但海保一直用大聲公喊「不要放慢速度」、「不要挑釁中國公務船」。追趕持續約1小時，中方並無作出衝撞「高洲丸號」的姿態，惟仲間均表示：「如此執著地追擊，讓人感受到中國的認真程度。」

本次出海前，仲間均就曾接受《八重山日報》訪問透露「捕魚」計劃。另外，中國公務船連續48天在釣魚島毗連區航行，創下2012年日本將釣魚島「國有化」後的紀錄。共同社報道，中國駐日大使館發言人張梅昨回應稱，這是「正常的巡航執法」，希望雙方「妥善管控局勢，避免不測事態」，以免影響中日關係。