華為入稟美法院 要求判禁令違憲 斥美政府無證據 立法代審判

明報記者

蓬佩奧：華為是中國政府工具

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在昨天在專訪中再提華為威脅，他說，華為是中國政府的工具，兩者的關係根深柢固，這點美國人很難明白。

華為今年3月8日入稟其美國總部所在的得州地區法院，指控美國政府2018年8月通過的《國防授權法》（NDAA）第889條違憲，該條例禁止聯邦政府部門使用某些電訊和視像監視服務或設備，並以「公共安全、政府設施的安全、關鍵基礎設施安全和其他國家安全」為由，禁止使用包括華為、中興等中國企業的產品。華為在起訴書中稱該法案剝奪公權，違反正當程序。

宋柳平昨天在發布會上表示，美國政府迄今為止都沒有提供任何華為構成安全威脅的證據，但美國國會卻假定華為有罪，沒有給華為任何辯護和提供駁斥證據的機會，是「用立法代替審判」的暴政，這是美國憲法所明確禁止的。他又指，即使該法案合憲，對提升國家安全或增強政府信息網絡的安全性也幾乎沒有任何作用，因為法案沒有提出應對所謂的風險的解決方案，而是僅僅針對華為。

華為希望以簡易判決動議，不經開庭審理，令法院盡快宣判NDAA法案違憲，同時禁止該法案的實施。

所謂「簡易判決」（Summary Judgment）程序，是指在庭審前任何階段，一方可通過動議請求法院對整個案件作出裁決的一項民事訴訟程序。根據動議，法院將審查訴辯狀，如果根據訴辯狀即可對案件作出裁判，法院可作出一方勝訴的判決。根據訴訟進程表，該案將於9月19日就該動議舉行聽證會。

稱170國30億用戶權益受損

針對美國本月中旬將華為列入「實體清單」，宋柳平回應中未提任何針對新禁令的反制行動，僅稱此舉損害了全球170個國家使用華為產品和服務的客戶，以及全球30億用戶基本通信的權利。此外還直接損害1200餘家與華為有業務往來的美國企業，影響數以萬計的美國就業崗位。他稱美國開創危險先例打壓私營企業，警告全球「明天就可能會是任何行業，任何企業」受打壓。

中通社引述復旦大學法學院教授張乃根指出，美國政府透過立法或者總統行政命令的方式，限制華為獲得美國技術和零部件，並禁止華為進入美國市場，構成對美國國內法的濫用。另外，在一定情况下可以對行政命令進行司法審查。因此他認為，華為起訴美國政府違憲的法理依據充分。

（中美角力）

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