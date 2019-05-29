死囚孫小果獲放生 官方稱無靠山 生母繼父串謀獄方提供假專利

雲南拘關係網司法人員等11人

昨日，在官方通報調查結果後，雲南省委發布消息，稱雲南省委常委會召開擴大會議，會議強調，對全國掃黑辦和中央督導組重點督辦的昆明孫小果案及背後的「關係網」和「保護傘」，要堅決徹查，一查到底絕不姑息。據雲南掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室發出的通告顯示，今年3月中，昆明政法機關在辦理一宗故意傷害案中，發現疑犯孫小果為1998年一審被判死刑的罪犯。事件引起雲南省委高度重視，有關部門成立專案組開展調查。目前相關部門已扣查省監獄管理局、省高院、昆明市中院等多名官員，以及孫小果重要關係人等共11人，另拘捕孫小果出獄後所涉刑事罪中32名疑犯。

傳生父「大領導」 通報指普通職工

通報並稱，孫小果母親孫鶴予曾是昆明官渡區公安分局警察，早於1994年因包庇孫小果強姦犯罪被開除公職，1998年被判監5年；任職昆明五華區公安分局副局長的繼父李橋忠，因涉助孫小果取保候審被撤職，2004年又任五華區城管局長，去年10月退休，目前兩人已於4月3日被扣查。孫的生父姓陳，為昆明市某單位普通職工，因中風癱瘓後病退，2016年8月20日去世；爺爺、嫲嫲、外公、外婆均為普通職工，均已去世。

對於孫小果獲減刑，通報指其在服刑期間，李橋忠夫婦與監獄、法院人員共謀，利用並非其發明的「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」申請實用新型專利，達到認定重大立功幫助其減刑的目的。孫小果犯強姦罪未被收監，亦是李橋忠夫婦向辦案部門提供孫患病的虛假證明，昆明盤龍分局官員及警員徇私枉法讓其取保候審。相關人員分別在1998年被判刑，或處以黨紀、政紀處分。

媒體質疑副職小官怎有如此能量

此次官方對孫小果事件的調查反應神速，但調查結果卻未能完全讓公眾釋疑。澎湃新聞網的社論稱，孫家人背景不深，卻能令這樣一個似乎並無「靠山」的惡霸屢屢死裏逃生逍遙法外；且從監方到省高院、市中院再到其他關係人，一連串公職人員被查，但都非什麼隻手遮天的大員。因此，值得追問的是，為何這群「副職」、「小官」勾結，就能釀出如此大案。

社論質疑，如果孫的生父真是傳說中的「大領導」，則該案可能真的無法重見天日。目前此案尚在進一步調查，這中間或許還有更多不為人知的關係勾兌與利益輸送。