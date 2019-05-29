中國暗示動用稀土反制 新華社：必要時不得不打

用華稀土製產品打壓

發改委：中國會不高興

當前中美經貿摩擦持續升級，對於稀土是否可作為中國的優勢戰略資源，可能成為中國對美反制的重要籌碼？央視報道，國家發展改革委有關負責人表示，「我在這裏願再次重申，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。你提出稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器，我可以告訴你的是，如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。」

中國是世界上最大的稀土材料供應國。據美國「市場研究機構」（research and markets）5月發布的一份報告稱，2017年，中國生產了全球80%以上的稀土金屬和化合物。中國對美國稀土出口佔美國稀土進口的78%。

美進口稀土78%靠中國

當日，針對國家發改委負責人關於「稀土是否可能成為中國對美反制的重要籌碼」的回應，新華社發表評論，稱「美方一些政客意圖通過技術限制打壓遏制中國發展，只能是妄想」。評論指出，時代大潮浩浩蕩蕩，不可阻擋，合作是唯一正確的選擇。美國一些政客竭力打壓中國高科技企業，意圖遏制中國發展。就算這些政客可以對中美兩國產業鏈高度融合、互補性極強的現實視而不見，但無法改變經濟全球化下各國產業鏈深度交融的事實。文章最後強調，「中國未來的發展，絕不是任何艱難險阻可以阻擋。合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，必要時不得不打」。