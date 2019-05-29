華為包裹被轉運美國 FedEx稱失誤 另攔寄星港郵件 華為：重新審視合作關係

路透社報道，華為上周五（24日）向其作出上述指控並提供了聯邦快遞包裹追蹤記錄。除了上述包裹之外，華為稱聯邦快遞還試圖轉運另外兩個由越南寄出的包裹，同樣未經授權。華為表示，這4個包裹只包括文件，「不含技術」。

FedEx道歉否認第三方要求

電郵稱總公司要求

根據華為提供的快遞跟蹤紀錄，5月19日、20日從東京寄給華為的兩個包裹，原定於5月23日送達，但卻發現被送往了美國聯邦快遞位於田納西州孟菲斯市的總部。5月17日從越南河內發出的另外兩件包裹，原計劃寄往華為香港和新加坡的辦公室，但在5月21日抵達兩地的聯邦快遞站後被攔截，原因是「投遞異常」（delivery exception）。

聯邦快遞網站顯示，投遞狀態「異常」意味有意外事件阻礙包裹遞送，如海關延誤、假日或無人收貨。聯邦快遞沒有解釋是何種「異常」情况，發言人唐納修（Maury Donahue）表示，包裹只是「誤送」，並稱沒有任何第三方機構要求轉運這些包裹。她表示這是小概率的單一個案，聯邦快遞已獲悉事件的所有問題，並與客戶直接溝通，返還包裹。針對華為的追蹤記錄圖片，聯邦快遞則以公司政策禁披露客戶信息為由不予置評。本月中旬對華為發出禁售令的美國商務部也未作回應。

不過，路透社引述華為與聯邦快遞越南客服之間一封電郵指，聯邦快遞日前曾回覆華為方面詢問，表示是收到美國總公司相關通知，要求將包裹保存並退回美國，因此包裹被扣押。華為表示，越南的兩個包裹都是由其貨運代理發送，後者對聯邦快遞欲將扣押的包裹轉運至美國表示反對，要求返還包裹。目前華為已收到來自越南的其中一個包裹，另一個仍在途中。

華為發言人凱利（Joe Kelly）表示，事件削弱了華為的信心，華為將必須重新審視與聯邦快遞的合作關係。華為又稱已向中國郵政監管部門提出正式投訴，後者正在調查這宗事件。

內地學者：斯諾登案有先例

觀察者網引述上海復旦大學國際政治系副教授沈逸分析，聯邦快遞的舉措，除非作出說明，否則已明顯違反了相關服務的合約。他認為，從實際操作的角度，此事件也難以「失誤」來解釋，不排除美國政府暗中作梗的可能。他引用當年「斯諾登棱鏡門」爆料者格林沃德（Glenn Greenwald）2014年著作《無處可藏》（No Place to Hide）透露的美國機密文件內容，稱美情報部門攔截包裹，秘密植入信標再寄出等「劫鏢」行徑早有先例。

明報記者

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