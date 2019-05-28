模擬遭導彈襲機場 台軍今上演大反擊

昨「戰力保存」 戰機疏散東部

昨日上午，多架次的C-130運輸機，由台灣西部各基地載運戰機技術人員、武器彈藥等陸續飛抵佳山基地、空軍花蓮基地後，P-3C反潛機、C-130改裝的天干機也降落花蓮機場。接着幻象2000型戰機、IDF經國號戰機也降落佳山基地，之後在機翼兩端掛載照明彈的F-5戰機也陸續飛降花蓮機場。

據台國防部公開科目，今日的反擊演練，包括在屏東滿豐陣地的聯合灘岸殲敵作戰，分別由空軍F-16、IDF等戰機向海面目標殲敵；雷霆2000多管火箭、CM11戰車等各型武器裝備反舟波攻擊。此外，在興隆農場舉行「聯合反空降作戰」，由陸軍特戰第3營官兵搭乘空軍C-130運輸機飛往目標區，發起特攻突擊任務；海軍陸戰隊在屏東加祿堂海岸發起聯合登陸作戰；在北部，陸軍將在淡水河口發起反滲透作戰，兩岸將佈滿「火點」，以20機砲、標槍飛彈、戰車炮等模擬攻擊自河面試圖進入台北市的敵目標。

全台各地軍民聯合演習

全台各地昨日下午亦舉行「軍民聯合防空（萬安42號）演習」，新北市首次實施應變指揮中心轉移演練，假想市府9樓災害應變中心受解放軍攻擊癱瘓，以市府警察局做為預備指揮中心繼續救災。

新北市長侯友宜表示，隨着近年台海情勢升高，解放軍海軍船艦在台灣海峽附近操演，萬安演習目標在驗證新北市民防動員的整備，及重要基礎建設的防護措施，並加強民眾居安思危的憂患意識。副統裁官趙文論講評說，對雨中演練時不受影響，街上沒有看到一輛車移動，沒看到一個人走動，印象深刻。