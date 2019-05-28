解放軍直升機秦嶺墜毁 6人殉職 屬西藏軍區 獲封烈士隆重安葬

當時正執行飛行任務

西藏軍區陸航旅直升機墜毁的消息，本月中旬曾在內地網絡流傳，但未獲官方證實。從內地網絡流傳的一張追悼會圖片顯示，在墜機事件中殉職軍人屬於「921721」機組，6名死者的姓名分別是陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷軍潮、張星星。

官媒昨日的報道證實了這一傳聞。齊魯網報道，5月25日，山東新泰市汶南鎮西南辰村現役軍人房浩的棺槨安放儀式在新泰烈士陵園舉行。房浩出生於1989年7月，2011年9月考入陸軍航空兵學院，成為戰士學員。2014年6月畢業後，分配到原新疆陸航3旅，成為陸航機務戰士。報道顯示，房浩生前是解放軍某部隊航電技師，5月13日執行飛行任務過程中，途經漢中秦嶺時犧牲。5月20日，房浩被西藏軍區批准成為烈士。

骨灰返鄉 追悼儀式數千人參加

另據陝西網報道，5月26日上午9時許，渭南市大荔縣荔北戰役烈士陵園隆重舉行追悼會，安葬烈士雷軍潮。雷亦是在5月13日執行飛行任務途中犧牲。據本報記者了解，除了房浩，來自甘肅隴南西和縣的張星星也是此次墜機事件遇難的6名軍人之一。

這6人均被追授「烈士」稱號並頒發「獻身國防金質紀念章」，骨灰已運回各自原籍，並於近日隆重舉行追悼儀式。房浩的骨灰迎接儀式，各界數千人參加；雷軍潮的追悼會，親屬和各界代表等300多人參加。

依照解放軍的軍機編號規則，「921721」機組隸屬西藏軍區（21）陸航旅（9）。此次墜毁直升機應該是俄製的米-17系列運輸直升機。西藏軍區在解放軍軍改後增設陸航旅部隊，該部隊的人員和裝備大多來自陸航部隊「老牌勁旅」第77集團軍某陸航旅。

依照建制，陸航旅至少有1個直10武裝直升機營和1個直19武裝直升機營，專用武裝直升機數量超過400架。目前，解放軍最先進的直-20已裝備西藏軍區陸航旅，直-20配備國產第四代渦軸發動機，可在高原、山區等各地形環境快速運輸投放兵力。