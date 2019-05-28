美分析：華為手機銷量恐跌24%

手機或面臨在國際市場消失

美國上周將華為列入禁售「實體清單」，包括Google、日本軟銀旗下的半導體公司ARM、晶片商英特爾等均表示將停止向華為供應產品或服務。路透社引述富邦分析師稱，若美禁令持續，今年華為手機出貨量可能會下降4%至24%。富邦早前預計華為今年智能手機出貨量為2.58億部，現在預計最差情形下出貨量僅為2億部。

Strategy Analytics無線智能手機策略主管Linda Sui判斷，Google的封鎖可能會令華為明年被擠出西歐智能手機市場。她預計明年華為手機出貨量將再減23%，但相信單憑中國市場規模，華為仍能繼續生存。

根據市場追蹤機構IDC，華為在歐洲市佔率約30%，去年手機出貨量達2.08億部，佔中國以外市場的一半。分析師表示，華為手機的潛在買家可能轉向三星電子和蘋果的高端產品，並向國內競爭對手OPPO和Vivo購買中端手機。